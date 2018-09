Dny evropského dědictví v Šumperku

Dny evropského dědictví pořádá město Šumperk pod záštitou Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska. Jako každý rok se tradičně v září zdarma otevřou veřejnosti památky, které nebývají běžně přístupné. V řadě z nich budou připraveni průvodci s informacemi o jejich historii a architektonickém vývoji. V rámci Dnů evropského dědictví navíc v klášterním kostele proběhne koncert žesťového tria The Flash Brass, na Hlavní třídě si budete moci prohlédnout výstavu Zaniklé osady a mezi Šumperkem a Velkými Losinami bude jezdit historický motorový vlak „Věžák“. Na tzv. „Točáku“ se navíc bude konat „Den řemesel“.

Podrobný popis:

Program letošních Dnů evropského dědictví (DED) zahájí ve středu 12. září v 16:00 hodin v Informačním centru vernisáž výstavy Zaniklé osady. Provázet jí bude historik Vít Lucuk, který poté povede i následnou besedu v nové budově Městské knihovny T. G. Masaryka Šumperk v ulici 28. října. „Návštěvníci výstavy si budou moci prohlédnout 21 panelů rozmístěných na Hlavní třídě a dozvědět se mnoho zajímavých informací o blízkých osadách, které zanikly v toku času,“ říká ředitelka šumperské knihovny Kamila Šeligová.

I tento ročník DED bude probíhat soutěž ve sbírání razítek z památek. „Do letáku DED bude možné získat razítko ve vybraných památkách. Po získání určitého množství otisků razítek půjde soutěžící do Informačního centra Šumperk a po předložení správně vyplněného letáku si bude moci přímo na místě vylosovat jednu z cen,“ říká Antonín Linet.

Vstup zdarma je na besedu v knihovně s panem Vítem Lucukem, koncert v klášterním kostele a do všech uvedených památek v sobotu 15. i v neděli 16. září. Zpoplatněno bude jízdné „Věžákem“. Další informace budou průběžně zveřejňovány na internetových stránkách a Facebooku Informačního centra Šumperk.

Program:

DNY EVROPSKÉHO DĚDICTVÍ

Středa 12. září 2018

Výstava Víta Lucuka Zaniklé osady • Hlavní třída u Informačního centra Šumperk

vernisáž výstavy v IC v 16:00 hod. • přednáška V. Lucuka v malém sálu nové budovy Městské knihovny T. G. Masaryka Šumperk v 17:00 hod.

Pátek 14. září 2018

Klášterní kostel – koncert žesťového tria The Flash Brass (v doprovodu varhan) • Koncert ke 100. výročí vzniku Československé republiky – 18:00 hod.

Sobota 15. září 2018

„Točák“ – Den řemesel • 9-12 hod.

• prezentace řemesel učňovských a studijních oborů

Geschaderův dům • 9-17 hod.

• prohlídky expozice „Čarodějnické procesy“

• komentované prohlídky domu

Zámek – z technických důvodů se prohlídky konat nebudou

Kostel Zvěstování Panny Marie • 9-17 hod.

• volné prohlídky kostela

• Výstava „Cesta na Východ“ – fotografie historické architektury Šanghaje

Kostel sv. Jana Křtitele • 9-17 hod.

• volné prohlídky kostela

Kostel sv. Barbory • 9-17 hod.

• volné prohlídky kostela

Evangelický kostel • 9-17 hod.

• volné prohlídky kostela

Starokatolický kostel sv. Jana Evangelisty • 9-17 hod.

• volné prohlídky kostela

Divadlo Šumperk • 9:00, 10:30 a 14:00 hodin.

• komentované prohlídky divadla a jeho zákulisí

Pavlínin dvůr – Vlastivědné muzeum v Šumperku • 9-17 hod.

Výstavy:

• „Historie v kamenech“

• „Pozor, děti, poletíme!“

Státní okresní archiv Šumperk • 9-16 hod.

• komentované prohlídky archivu v 10:00 a 14:00 hod.

• Výstava „Velamos“

Muzeum silnic ve Vikýřovicích u Šumperka • 10-16 hod.

výstavy:

• „Známky s vůní benzínu – poštovní známky Václava Zapadlíka“

• „Autobusem po silnici, do měst i na vesnici aneb z historie naší autobusové dopravy“

stálá expozice:

• „Via Est Vita – Silnice je život“,

• „Po stopách bratří Kleinů, stavitelů silnic, železnic a mostů“

• „Z historie našich silničních mostů“

• venkovní expozice silničních mechanismů

Železniční stanice Šumperk

• Jízdy historického motorového vozu M120.417 „Věžák“ na trase Šumperk-Petrov nad Desnou-Velké Losiny. Odjezd ze Šumperka v 9:40 a 12:30 hod.

Neděle 16. září 2018

Geschaderův dům • 9-15 hod.

• prohlídky expozice „Čarodějnické procesy“

Kostel Zvěstování Panny Marie • 9-15 hod.

• volné prohlídky kostela

• výstava „Cesta na Východ“ – fotografie historické architektury Šanghaje