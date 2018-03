Pracovníci Ostravského muzea připravili na jarní měsíce výstavu „Boudičky odklopit, aneb v čem jsme se vozili“. Návštěvníci se od 21. 3. do 3. 6. 2018 mohou v Ostravském muzeu (Masarykovo nám. 1) vrátit do svého dětství a zavzpomínat, v jakých kočárcích vozili své sourozence, děti či panenky. Na výstavě se podařilo shromáždit na 100 různých dětských i loutkových kočárků, čtyřkolek a trojkolek. Nejstarší kočárek byl vyroben kolem roku 1880 a nejmladší pro dvojčata roku 1995.

Výstava je rozdělena do pěti částí. V první části jsou nejstarší kočárky do roku 1918 doplněné panenkami, křestními košilkami a upomínkami. Druhá část je zaměřená na období 1. republiky (1918–1938), jejíž 100. výročí založení letos slavíme. Jsou zde i exponáty zapůjčené z našeho polského družebního Muzea Historii Katowic, abychom si připomněli, že 100. výročí rozpadu Rakousko-Uherska a založení republiky slaví i naši polští sousedé. Ve třetí části jsou kočárky z let 1939 až 1985 a ve čtvrté kočárky z 80. až 90. let 20. století pro dvojčátka a dokonce i jeden pro trojčátka. Pátou část tvoří pásy starých rodinných fotografií, které spojuje jedno téma – kočárky.

Výstavu by nebylo možné uskutečnit bez spolupracujících institucí (např. Muzea Těšínska, Muzea Beskyd a Moravskoslezské vědecké knihovny), ale také bez velkého počtu ochotných spolupracovníků z řad obyvatel Ostravy a okolí, kteří bez nároku na odměnu zapůjčili své kočárky, panenky, fotografie aj.