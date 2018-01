Že to jde i bez mléka a vajec, dokáže výživový specialista Petr Havlíček

Petr Havlíček patří k nejlepším a neznámějším výživovým specialistům v České republice. Jeho parketou je sportovní výživa, přičemž k jeho klientům patří např. Kateřina Neumannová, Tomáš Dvořák, Roman Šebrle, Petr Vavroušek či Petra Kvitová. S šéfredaktorkou časopisu Dieta Petrou Lamschovou napsal 6 knih, včetně té poslední Jde to i bez mléka a vajec. Petr Havlíček je absolventem Vysoké školy zemědělské v Brně, obor Zootechnika se specializací na potravinářské technologie.

S výživou začal krátce po absolutoriu vysoké školy. Nejprve jako odborný konzultant ve společnosti HC Compact a následně ve společnosti Energus. Výživě a životnímu stylu se věnuje od devadesátých let. Autor patří mezi přední odborníky časopisu Dieta a je hlavním garantem soutěže Hubneme do plavek. Velice populárním se stal pořad na stanici Rádio Impuls - Buď fit s Petrem Havlíčkem. Jde to i bez mléka a vajec Druhý díl knihy Jde to i bez mléka a vajec volně navazuje na první Jde to i bez pšenice.

I tentokráte se výživový specialista Petr Havlíček a šéfredaktorka Diety Petra Lamschová zaměří na zdravý životní styl a zdravé jídlo. A jak bylo řečeno v názvu, konkrétně na jídelníček bez mléka a bez vajec. Alergií či potravinovou intolerancí na mléko a mléčné potraviny trpí v dnešní době značná část populace. Proč? Co za tím stojí? A proč se k této skupině přidává také alergie a potravinová intolerance na vejce? To vše zjistíte v nové knize v otázkách a odpovědích na toto téma. A inspirací vám budiž také spousta nových a zajímavých receptů, ve kterých zjistíte, jak se s tímto problémem ohledně vynechání kravského mléka a vajec z jídelníčku vypořádat.