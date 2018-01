Rady na cestu Anglií vám podá Michaela Smékalová

Vyrážíte do Londýna, Windsoru, Brightonu, Stonehenge či jiných míst v blízkosti anglické metropole? Nebo se jen chcete podělit o zkušenosti z vašeho cestování? Přijďte mezi nás. Průvodkyně cestovní agentury Rady na cestu Michaela Smékalová si pro vás připravila praktické rady, informace ze zákulisí jejich zájezdů do Anglie i další zajímavé tipy.

Michaela Smékalová „Pojďte se spolu se mnou projít dějinami a poznat místa, která znáte jen z knih či filmů. Nakouknete do kuchyně řecké taverny, dáte si čaj o páté v londýnském obchůdku, nebo výbornou kávu na náměstí v Římě, stejně jako to dělají místní. Bořím pro vás bariéry. Nadchnu vás pro cestování a dopřeji vám radost z objevování, která mě samotnou nikdy neopouští. Honba za památkami a tisíce fotek? Ne. To atmosféra a autentické zážitky mě od náhodné destinace na prázdniny dovedla až k doživotní lásce.“

Rady na cestu Na začátku byla myšlenka plnit cestovatelské sny. Dnes máme pobočky ve dvou městech, šest let zkušeností a na šestnáct stovek odjetých zájezdů, a to číslo pořád stoupá. Především jsme to ale pořád my – nadšenci na cestách, posedlí zajímavostmi, experti na autentické zážitky, zkušení poradci, skvělí průvodci..., zkrátka praví cestovatelé. Najdete nás na www.radynacestu.cz.