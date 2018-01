Frankie&Johnny

Křehká komedie o lásce.

Kuchař Johnny pracuje po svém návratu z vězení v malé restauraci v New Yorku, kde pracuje i prostořeká číšnice Frankie. Náhodně spolu skončí v posteli, ale zatímco Frankie vše považuje za aférku a těší se zase na svůj obvyklý stereotyp, sledování televize a pojídání zmrzliny, Johnny se zamiloval. Zdá se, že to nemůže fungovat. Nejsou už nijak mladí, ona má za sebou několik zklamání, on rozpadlé manželství. Po sérii vtipných slovních přestřelek a klasických nedorozumění svitne jakási naděje, že tihle dva mají ještě šanci...

Hrají: Tereza Kostkova a Aleš Háma