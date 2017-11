Nejznámější současný český básník Jiří Žáček představí knihu bajek

Básník, spisovatel, dramatik, autor četných knih pro děti Jiří Žáček dokázal ve své tvorbě zkřížit lyriku a humor a díky tomu patří k nejčtenějším českým autorům. Proslavil se svými knihami pro děti a je nejuznávanější a nejznámější současný český básník. Získal řadu nakladatelských cen, mezi nimi tři Zlaté stuhy za nejlepší dětskou knížku.

Jiří Žáček se narodil 6. listopadu 1945 v Chomutově. Dětství a školní léta prožil v jihočeských Strakonicích. Vystudoval Střední průmyslovou školu stavební ve Volyni (1959-1963) a stavební fakultu ČVUT v Praze (1963-1970). Po tříleté praxi na vodohospodářské správě v Benešově u Prahy dezertoval od inženýrství k literatuře.

Do roku 1991 pracoval jako redaktor nakladatelství Československý spisovatel, necelý půlrok v nakladatelství Carmen, v letech 1992-1994 v časopise Vlasta. Od té doby spisovatel na volné noze. Žije v Praze, je ženatý a má dvě děti. Život je boj Jiří Žáček vypráví bajky s humorem a vtipně, aby k nim mohl přidat něco úsměvného i poučného. Jsou určeny pro čtenáře od 9 do 99 let, a pokud umějí dobře číst už dřív, tak i pro hodně malé čtenáře, a pokud se dožijí, tak i pro stoleté. Bajky se čtou v každém věku, neboť jsou koncentrací lidských příběhů a moudrosti pro názornost přenesených do světa zvířat a třeba i věcí.