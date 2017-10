Kateřina Jasinská: Nejsem kaktus

Kateřina Jasinská působí v oblasti telemarketingu - sjednávání schůzek již od roku 2000. Do roku 2012 pracovala jako telefonistka, trenér, vedoucí týmu telefonistek a sama realizovala více než 43.000 telefonátů, a to především do akvizic, tedy novým klientům. V současnosti pracuje jako samostatný lektor a zaměřuje se na školení a tréninky.

Nechte si poradit i vy. V současnosti svá školení zaměřuje na téma „JAK ÚSPĚŠNĚ A PROFESIONÁLNĚ SJEDNAT OBCHODNÍ SCHŮZKU PO TELEFONU“. „Dnes jako lektorka navolávám obchodní schůzky, jen s malým rozdílem, že je navolávám pro sebe. Zakládám si totiž na tom, že jsem lektorka z praxe. Jde mi o to, abych mohla s účastníky svých školení a tréninků řešit reálné situace,které přináší dnešní trh, žádné coby kdyby. Techniky, které platily před 12 lety, už dnes moc nefungují. Pracuji tedy se situací dnes a tady.

Mění se trh, je větší informovanost klientů a proto je potřeba stále hledat nové cesty jak uspět, jak se odlišit. Cílem mých vzdělávacích aktivit je zvýšení úspěšnosti v telefonátech, umět vést efektivní a lidský rozhovor, který vede k cíli.“ S tím poradí i kniha Kateřiny Jasinské s originálním názvem Nejsem kaktus.