Opava se bohužel řadí k nejzničenějším městům v důsledku osvobozovacích bojů souvisejících s koncem 2. světové války. Jak ale vypadala před rokem 1945 a co bylo nahrazeno výstavbou z 60. let 20. století? To se dozvíte na komentované prohlídce Zmizelá Opava.

Provádí Mgr. Petra Kaniová (Národní památkový ústav, ÚOP v Ostravě).

Odhadovaná délka prohlídky: 90 minut

Úhrada vstupného na recepci Obecního domu.

Nutná rezervace: +420 734 518 907 (recepce Obecního domu), kapacita je omezena.