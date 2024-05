Den dětí 2024 v Hobbyparku - Na hlavní stage uvidíme vystoupení Karol a Kvído, Science show a Michal Nesvadba.

Den dětí 2024 v Hobbyparku - Prvních 1500 dětí dostane při vstupu pastelky, omalovánky, bublifuk a poukazy na malý skákací hrad, airbrush a na pohádku do letního kina.

ATRAKCE: Hřiště pro děti od 1 do 3 let, svět tajuplných her, skákací hrady, malování na obličej, airbrush, popcorn a nachos, výroba placek, workshopy. Dále pak kolotoče, mega skákací hrad, projížďka na elektrických autíčkách pro nejmenší. Dílnička s výrobou trpaslíků. Projížďka na koníku, lama alpaka - možnost procházky, krmení, focení.

Stánky s občerstvením a hračkami.

Program na velkém podiu