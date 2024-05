Den dětí s Dpo 2024 Ostrava

Nenechte si ujít Den dětí 2024 s DPO. Přijďte s námi oslavit Den dětí v dopraváckém stylu.

Na pátek 31. května 2024 jsme si pro vás od 12 do 17 hod. připravili v rámci Dni dětí 2024 odpoledne plné aktivit. Čekat na vás bude spousta her, dopravní kabaret, vystoupí taneční skupina The Gambit, na vyhlídkové jízdě se můžete projet naším tyrkysovým doubledeckerem a přijede i historická "ešemka". Těšíme se na vás.

Kde a kdy budeme:

Postor u kruhového objezdu na Hlavní třídě v Ostravě-Porubě.

Pátek 31. května 2024 od 12 do 17 hod.

Zdroj fotky: (Den dětí s Dpo Ostrava): Dpo Ostrava