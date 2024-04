ViruS & hosté v Hudebním Bazaru

KONCERT KAPELY VIRUS K 80-TÉMU JUBILEU

Po delší odmlce se uskuteční vystoupení kapely Virus k příležitosti oslavy 40-ti letého životního jubilea Lukáše Jouzy Knapka (bicí) a Martina Inžy Gavendy (ex basa) v klubu Hudební Bazar, kde kapela před více než 25 lety začínala a propařila ne jeden večer. Kapela dodnes působí v jiné sestavě, ve které se taktéž tento večer odprezentuje. Během tohoto nostalgického večera zazní jak původní repertoár ´´starého Virusu´´, v různých sestavách s původními členy a v závěru Vás čeká ne jedno překvapení.

Jako hosté vystoupí Tom Strom Njumen (ex kytara), Vítek Spurný (ex kytara) a Martin Inža Gavenda (ex basa). Zveme všechny známé i neznámé na párty spojenou s oslavou narozenin. Těšíme se na všechny, kteří si přijdou užít pohodový večer a zapaří s námi. Ti co nás znají ví, o čem je řeč - hromada zážitků a žádné vzpomínky