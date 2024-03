Hard Rock Tribute v Hudebním Bazaru

Hard Rock Tribute: "sedmdesátkové" srdce zabuší v Hudebním Bazaru!

Kapela vznikla před 8 lety, kdy jsme s předním českým bubeníkem Martinem Vajglem zavzpomínali na zlatá rocková sedmdesátá léta a řekli si, že postavíme kapelu, která uspokojí náš hlad po zahrání si této muziky.

Skupina tedy hraje více jak 8 let let pravidelně v klubu Chapeau Rouge v Praze a za tu dobu se sehrála natolik, že jsme si před 7 lety řekli,že je čas podívat se za humna klubu a Prahy a do této chvíle jsme s velkým úspěchem odehráli spoustu koncertů po městech celé České republiky i Slovenska.

Repertoár je tvořen z poloviny písněmi Led Zeppelin a Deep Purple a z druhé poloviny písněmi kapel a zpěváků jako jsou např. Uriah Heep, Free, Janis Joplin, Cream, Carlos Santana, J.Hendrix, B.T.O., AC/DC, Queen,Van Halen atd.

The band came into existence eight years ago when members reminisced about the golden hard-rock 70s and we decided to form a band so that we could fulfill our dream and play this type of music together.Since then,we have been playing regulary in music club Chapeau Rouge in Prague as well as in other places in our country.Our concerts are with very succesful in the whole Czech republic and Slovakia Republic.

https://hardrocktribute.cz/