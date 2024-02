Pivní Slavnosti 2024

10. Ročník Pivních Slavností na Novém Světě se vší parádou!!! Tohle tu ještě nebylo, to si nemůžete nechat ujít! 1500 mist k sedění v areálu pro 3500 lidí!!! 100 druhů piva a skvělé jídlo! Přibudou ještě i další kapely a děti do 10ti let mají vstup zdarma !!!

Program začíná v pátek v 16:00!!! Ve čtvrtek se vstupné neplatí, ale začíná ochutnávka prvních pivních speciálů.

Plakát