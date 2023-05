_zdánlivě detektivní příběh minulosti rodičů na pozadí romantické současnosti jejich dětí

Česko, 2022, 71‘



Erhart se vrací do rodného města, aby navštívil svou duševně nemocnou matku, když shledá, že jejich chátrající dům je na prodej a mají se neprodleně vystěhovat. Hospitalizovaná matka navíc tvrdí, že jeho zmizelý otec se vrátil, aby tomu učinil přítrž. Mezitím se místní průmyslník Novotný, žijící v daleko honosnějších kulisách, rozhodl kandidovat do senátu a jeho nezletilá dcera Bíba mu chce na to konto natočit volební video, což jí příchod Erharta velmi zkomplikuje. Film vypráví zdánlivě detektivní příběh minulosti rodičů na pozadí romantické současnosti jejich dětí, aby postupně obě roviny nevratně propojil. Co má společného Novotný s Erhartovým otcem, který byl nejprve poslán do vězení a později zmizel neznámo kam? Jak věcmi zamíchá půvabná terapeutka Fany, která propojuje obě rodiny a obě generace? Co se skutečně stalo v devadesátých letech minulého století, v době přechodu od diktatury k demokracii, v tomto symbolickém provinčním městě s ocelárnou, v níž se doslova slévají malá i velká tajemství? (Bontonfilm)

Režie: Jan Březina

Scénář: Jan Březina

Kamera: Jan Skriečka

Hudba: Martin Hůla

Hrají: Filip Březina, Elizaveta Maximová, Přemysl Bureš, Petra Jungmanová, Klára Soukupová