Ostravská muzejní noc - Galerie Díra

Ostravská muzejní noc 2023

16.00–20.00

Galerie Díra se kromě realizace fotografických výstav soustřeďuje rovněž na provoz sdílené temné komory a realizaci tvůrčích dílen. V rámci programu Ostravské muzejní noci si galerie připravila netradiční experimentální workshopy zohledňující alternativní přístupy v analogové fotografii, které jsou k životnímu prostředí šetrnější než běžné fotochemické postupy.

16.00–20.00 Volná prohlídka aktuální výstavy

17.00–20.00 Strukáž trochu jinak

Strukáž je výtvarná technika prováděná fotochemií na citlivé vrstvě fotopapírů. Zrecyklujme spolu prošlé a osvětlené papíry, které už v běžné temnokomornické praxi nenajdou využití. A pojďme ještě dál! Použijme místo chemické vývojky její ekologičtější variantu – kávový roztok. Vhodné i pro děti předškolního věku.

17.00–20.00 Fotografování krabicí od bot

Vydržíš sedět několik minut bez hnutí? Před 150 lety to bylo ve fotografických ateliérech běžnou praxí. My však místo fotoaparátu použijeme krabici od bot a objektiv nahradíme obyčejnou dírkou. A co když exponovaný obraz nevyvoláme ve fotochemii, ale v kávovém roztoku? Přijďte si k nám zameditovat pod světlo reflektoru a odneste si domů originální portrét!

