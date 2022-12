Volný vstup pro děti - Zoo Ostrava

Areál Zoologické zahrady a botanického parku Ostrava je otevřen každý den v roce a bude otevřen i během nadcházejících vánočních svátků. Lidé tak mohou do zoo zavítat na Štědrý den, na Silvestra i na Nový rok. Připraven bude také vánoční program a dárek pro děti do 15 let v podobě volného vstupu ve dnech 24. – 26. prosince.

Štědrý den v zoo

Zoo bude tento den otevřena jako kterýkoli jiný den, tedy od 9 do 16 hod., pokladny a pavilony se uzavřou v 15 hod. Tradičně proběhne i speciální štědrodenní komentované setkání u vybraných druhů zvířat a kdo se bude postit, může zkusit v areálu najít zlaté prasátko.

