Promlčeno repete I

_český thriller s Karlem Rodenem v hlavní roli



Česko, 2022, 95‘, přístupný od 12 let

Podrobnější popis:

Šokující živé vysílaní, které během chvíle změní životy několika nevinných lidí. Radek (Karel Roden) se po téměř dvaceti letech nečekaně vrací do svého rodného města, aby zde nalezl jistou mladou ženu a jednou provždy se vyrovnal se svou minulostí. V pátrání po neznámé ženě mu pomáhá Eva, ambiciózní rozhlasová moderátorka, která jeho příběh dostane do své živě vysílané noční show. Chtěla mít ve vysílání senzační událost, ale k jejímu zděšení a ke zděšení všech posluchačů začne na povrch vyplouvat něco, s čím nikdo nepočítal. Svůj plán připravoval Radek několik let a během jeho vyprávění je do pochmurného příběhu vtažena nejen ona sama, ale i pražská kriminálka a další aktéři dlouho zapomenutých událostí. Začíná napínavý boj o čas a o spravedlnost. Opravdu už je vše nenávratně promlčeno?

Režie: Robert Sedláček

Scénář: Robert Sedláček

Kamera: Jan Šuster

Hudba: Michal Rataj, Oskar Török, Luboš Soukup

Hrají: Karel Roden, Barbora Bočková, Igor Bareš, Vilma Cibulková a další