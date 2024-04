Mrazivý příběh na motivy bestselleru Jozefa Kariky

Když krajem fouká halný vítr, roste počet nehod, sebevražd a trestných činů. Proč a kdo je jejich skutečným pachatelem? Nadčasový mýtus plný smrti, temnoty a osudovosti zasáhne manželský pár nečekaně během lázeňského pobytu, který má zmírnit hlubokou partnerskou krizi. Anna Geislerová a Tomáš Maštalír čelí v mysteriózním thrilleru svým největším strachům.

Smršť je druhý celovečerní snímek natočený na motivy stejnojmenného knižního bestselleru Jozefa Kariky. Tím prvním byla Trhlina, která se hned po svém uvedení do kin zapsala do dějin slovenské kinematografie. když se stala nejnavštěvovanějším slovenským titulem během premiérového víkendu.

„Úspěch filmu Trhlina potvrdil, že tento žánr diváky zajímá, stejně jako je zajímá i prostředí, ve kterém se odehrává. Příběh musí působit uvěřitelně, aby divák měl reálný pocit, že něco takového se opravdu může stát. Že i s ním si občas, tak jako s hrdiny našeho příběhu, může mysl zahrávat,“ říká režisér Peter Bebjak.

Hlavním hrdinou filmu Smršť je forenzní psycholog Martin Lang (Tomáš Maštalír), který přijíždí spolu s manželkou Pawlou (Anna Geislerová) do lázní v horách. Daleko od civilizace si chtějí odpočinout a zkusit zachránit vztah. Procházejí vážnou partnerskou krizí, která pramení z hluboko ukrytého traumatu, a tento pobyt je pro ně ultimátem – buď svoje problémy překonají, anebo se každý vydá vlastní cestou.

Koloběh rutinních dní však naruší příchod tajemné zásilky – balíku s důkazním materiálem z vyšetřování tragického případu. Odesílatelem je Langův kolega psycholog. Ten od něj potřebuje pomoc v případě známém jako „jízda smrti“, na jehož konci byli čtyři mrtví. Lang se zpočátku zdráhá, ale postupně podlehne neznámé síle, která ho k tragické události přitahuje.

Filip Veselovský, jeho kamarádka Nina a její partner, policajt Gabo, jeden večer nastoupili do auta. Po zběsilé jízdě, jejíž trasa nedávala smysl, auto zastavilo na pumpě. Nina natankovala a jeden z mužů ji zastřelil. Šofér okamžitě vyrazil směrem do lesů a po chvíli v plné rychlosti přejel do protisměru, kde se srazil s protijedoucím autem. Lidé v něm byli na místě mrtví, stejně jako Gabo. Ten ale zemřel ještě předtím, kulkou do hlavy. Veselovský vyvázl s těžkými zraněními a teď čelí obvinění z několika trestných činů včetně vraždy. Hrozí mu 25 let ve vězení, on ale tvrdí, že je nevinný. Snaží se vyšetřovatele přesvědčit, že byl ke všemu přinucený a skutečným viníkem je „halný“ vítr (teplý nárazový vítr, který způsobuje značné škody a může mít vliv i na člověka).