První výstavou se veřejnosti představí MUSEum+, nové státní muzeum sídlící v Ostravě, jehož cílem je zachránit vysoké pece 4 a 6 v bývalých Vítkovických železárnách. Výstava nazvaná V těch trubkách to není… připomíná dvacáté výročí prohlášení Dolních Vítkovic národní kulturní památkou. K vidění bude ve foyer multifunkční auly Gong od 15. června do 18. září 2022. Otevřena bude denně od 9.00 do 18.00 hod. Výstava připomene, co se v Dolní oblasti Vítkovice odehrálo od 90. let 20. století, kdy se začalo přemýšlet o prohlášení železáren za památku. Je postavena především na fotografiích a citátech dobových aktérů. Ty ukazují, jak rozmanité byly a dodnes jsou pohledy na toto výjimečné místo a jeho proměnu. “Podle nás je důležitým znakem kulturního dědictví to, že k němu lidé mají vztah. Ukazujeme proto ve výstavě třeba amatérské výtvarné umění, fotky z Instagramu či tetování s motivy Dolní oblasti. To vše jsou doklady, že památka žije,” říká kurátorka výstavy Karolína Bukovská z MUSEa+.