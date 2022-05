Hudební festival Czech Music Crossroads, jehož osmý ročník proběhne od 20. do 22. května v nově zrekonstruovaném Domě kultury Poklad v Ostravě-Porubě, nabídne koncerty pečlivě vybraných kapel od nás i ze zahraničí. Zahrají například Tomáš Kačo, Nikol Bóková, Kaczi, Moonshye, The Survivors, manželé Havlovi i hudebníci z Francie (například zpěvačka Moonlight Benjamin známá z Colours of Ostrava), Jižní Koreje, Polska a Slovenska.

Koncerty, které jsou přístupné široké veřejnosti, doprovodí program pro hudební odborníky, publicisty či pořadatele.

