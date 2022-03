E4: ZUŠ Open

Na koncertě vedle sebe k pultům usednou žáci ZUŠ a členové orchestru JFO, k nimž se připojí špičkoví umělci – Ivo Kahánek, Magdalena Kožená, Beata Hlavenková nebo Terezie Vodička Kovalová.

Wojciech Kilar

Krzesany, symfonická báseň

zbývající program v jednání

Ivo Kahánek – klavír

účinkují Magdalena Kožená, Beata Hlavenková, Terezie Vodička Kovalová, žáci ZUŠ Moravskoslezského, Zlínského a Olomouckého kraje jako sólisté a tutti hráči

Janáčkova filharmonie Ostrava

Stanislav Vavřínek – dirigent

Jádrem jednovětých Krzesan z roku 1974 jsou tři akordy, které si Wojciech Kilar poznamenal během pobytu v Zakopaném. „Dlouho ležely na klavíru, ale nevěděl jsem, co s nimi dělat. Pak jsem se jel do Španělska podívat na koridu. Možná je to díky koridě, ale pokračování jsem vymyslel ve Španělsku.“ Jde o skladatelovo loučení s avantgardou: „V určitém okamžiku jsem si uvědomil, že hledání nových, šokujících zdrojů zvuku bylo vyčerpáno. Rozhodl jsem se, že by také mohlo být šokující narazit na něco, co je považováno za uzavřenou kapitolu (lidová hudba, tabu během avantgardní éry). Tak jsem napsal Krzesany.“ Při jejich uvedení vedle sebe k jednotlivým pultům usednou členové orchestru spolu s vybranými studenty ZUŠ Moravskoslezského, Olomouckého a Zlínského kraje.

