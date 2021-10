Defenders Strongman Games

Silový závod pro milovníky železa a zvedání čehokoliv, co vám přijde pod ruku. To jsou unikátní Strongman závody, na které se můžete přijít zdarma podívat přímo v centru Ostravy. Na místě najdete nejen motivační atmosféru jako blázen a silné kluky a holky, ale také jídlo a pití. Jako zlatý hřeb disciplín se můžete těšit na opravdový Dakar Truck, se kterým si závodníci budou muset poradit a odtáhnout ho co nejdále. Máte se na co těšit. A my se těšíme se na vás! Tým Defenders