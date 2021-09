Autor: F. M. Dostojevskij, Andrzej Wajda Režie: André Hübner-Ochodlo Překlad: Ladislav Slíva Dostojevského

Zločin a trest přepsal slavný filmový režisér Andrzej Wajda do podoby komorní divadelní hry, soustředěné k základním tématům předlohy. Tím prvním je odhalování vraždy lichvářky a její sestry, které se odehrává v napínavých dialozích Raskolnikova s vyšetřovatelem vraždy Porfirijem Petrovičem, jenž si s Raskolnikovem pohrává jako kočka s myší. Druhým tématem je pak morální očista, kterou podstupuje Raskolnikov inspirovaný třetí hrdinkou této dramatizace Soňou Marmeladovovou. Rodion Raskolnikov si vytvořil teorii o jakémsi „právu na zločin“. To znamená, že lidé „výjimeční“ by mohli v zájmu společnosti beztrestně páchat zločiny. Naše inscenace ukazuje, jak svůdné jsou takovéto úvahy a kam až dokážou člověka zavést.

Délka představení:100 min. bez pauzy