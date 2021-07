Jiří M. Doležel a Dana Rygarová v Galerii MonAmi

Chtěli bychom Vás pozvat na skvostnou výstavu a vernisáž v Galerii MonAmi, kde budou od 15.07.- 31.08. vystavovat Jiří M. Doležel a Dana Rygarová.

Vernisáž zahájíme 15.07. v 17.00 hodin.

O čem tedy tato výstava je?

Je o krásném příběhu dvou úžasných lidí, kteří spojili svůj tvůrčí krok a vyplnili společný život kreacemi, které se v jejich rukách rodí z čisté lásky k přírodě a k lidem. Své společné výstavy inscenují jako zážitek spojen z dvou sladěných energií, dvou pohledů na stejný svět, kde si ale každý zvolil to své médium.

Jiří M. Doležel poprvé představí nový cyklus „DIMENZE PROSTORU“, který je zaměřen na vjemy a pocity člověka v prostoru (chápáno obecně jako fenomén vnímání a poznávání), a to jak z pozice aktérů zachycených na fotografiích, tak z pozice pozorovatelů těchto scén. Tato dvojí rovina nechává působit niterné zážitky a zkušenosti a otvírá volné pole představám a fantazii. Je to vlastně otevřený koncept, kdy zprostředkovaný zážitek se může stát stimulem představy, či zážitku nového, nebo jen evokuje něco, co je ukryto v podvědomí.



Druhý cyklus „MYSTÉRIA JESENICKÉ KRAJINY“ čerpá z podstaty krajiny prostřednictvím detailů a struktur , kde se autor snaží reflektovat potřeby lidského nitra po udržování rovnováhy s moderním a mnohdy necitlivým světem.

Dana Rygarová nám přiblíží magický zen plastik a soch, kde surový materál pod jejíma rukama dále ožívá. Umělkyně nám otevírá okénko do dimenzí, kde dřevo nabírá dech a v kamení bije srdce. Nechává se ve své tvorbě unášet předchozím dobrodružstvým přírodních oběktů, které svou kreací posíla do dalšího života s novými osudy. Cyklus "MÝTY" nám tyto nové příběhy starých materiálů přiblíží a ve sladění s cyklem Jiřiho M. Doležela „Mystéria jesenické krajiny“, nás na chviličku přenese do končin člověku blízkých, pryč od technologie a vlivu moderní uspěchané doby.

Budeme se na Vás moc těšit a doufáme, že si vernisáž 15.07.2021 v 17.00 v Knihkupectví, Kavárně a Galerii MonAmi užijete plnými doušky.