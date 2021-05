Tuning drift show Kopřivnice

Po cely den Drifty, zavod pod patronatem FURT BOKEM, Lucky boy, Dan Matejny a spol., sprinty TMS o Mistra CR, soutez Show Shine, dB Drag, Rallye zavody Kopr Cup, Nafukovaci atrakce pro deti. Bohate obcerstveni zajisteno

sobota 22.5. 7.00 hod. - otevreni bran 10.00 hod. - registrace do soutezi 11.00 hod. - 13.00 hod. - registrace do sprintu, serial TMS o Mistra CR v Sampionatu TMS 14.00 hod. - merene sprinty/ pouze auta 16.30 hod. - vyhlaseni vysledku soutezi a predani poharu Sprinty, Show & Shine Mothers 18.00 hod.- Predani poharu Drifty !!!

Vstupne 300 kc Deti do 10 let, ZTP, VIP hoste Vstup Zdarma !!! Prostory budou rozdeleny do sektoru.