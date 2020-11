Leonardo da Vinci - Online přednáška

Leonardo da Vinci nás ohromuje výjimečností ducha snad ve všech oblastech. Můžeme však u něj nalézt i něco, co nebylo vrozenou dispozicí a čím se můžeme inspirovat, abychom v sobě probudili malého Leonarda? V jeho práci lze vidět sedm principů, jimiž se řídil a kterými můžeme obohatit svůj život. Všem nám je vrozená zvídavost, ale nesmíme ji nechat zakrnět. Vždy je možné vrhnout se do objevování všeho, co neznáme, a získat tak mnoho nových poznatků a zkušeností. Lze pracovat na tom, abychom v sobě harmonicky rozvíjeli vědce i umělce, pečovat o duši i tělo a vnímat svět jako nádherné a propojené dílo.