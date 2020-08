Dny evropského dědictví v Příboře

DOPROVODNÝ PROGRAM

Sobota 12.9. 2020 - 8.00 hod. - Příborské muzejní ráno (Muzeum Novojičínska - CETRAT) - 9.00 - 17.00 hod. - Dílna tradičních technologií (Muzeum Novojičínska - CETRAT) - 9.00 - 17.00 hod. - Promítání časosběrů - rekonstrukce památek (Piaristický klášter a Kulturní dům) - 9.00 hod. - 100. let skautingu v Příboře (zahájení výstavy - před Kulturním domem) - 10.00 hod. - předání ocenění města (Piaristický klášter) - 11.00 a 13.00 hod - Komentované procházky městem, pověsti a památky - 14.00 a 16.00 hod. - Komentované prohlídky domu č. p. 38 kapacita omezena, rezervace 777 100 007 - 13.00 - 17.00 hod. - Podzimní den dětí a rodiny (Městský park) - 13.00 - 17.00 hod. - Soutěžní zastavení pro děti (Infostánek v městském parku) - 17.00 hod. - Arythmia - koncert originálního seskupení čtyř violoncelistů s bubeníkem (Městský park) - 19.00 hod. - The people - koncert energické kapely (Městský park) Památky zpřístupněné zdarma v sobotu 9.00 - 17.00 hod. - Piaristický klášter (refektá až zasedací místnost, muzeum Novojičínska, centrum tradičních technologií - CETRAT Příbor - Kostel sv. Františka - výstava církevních ornátů - Farní kostel Narození Panny Marie - Věž zpřístupněna 14.00 - 17.00 hod. - Kostel sv. Valentina - Kostel sv. Kříže - Rodný dům Sigmunda Freuda - Kulturní dům (výstava Tatra, 100.let skautingu) Neděle 13. 9. 2020 - Pěvecký sbor Ondráš - koncert W. A. Mozart - MISSA IN C "SPATZENMESSE" a jiné duchovní skladby (Kostel sv. Valentina, vstupné 50 Kč) Změna programu vyhrazena.