Město Ostrava a Dolní Vítkovice letos poprvé nabízejí společnou vstupenku na vybraná ostravská „nej“. Takzvaná „4 Vstupenka“ je výsledkem spolupráce města, Slezskoostravského hradu, Dolních Vítkovic a Landek Parku. Oslovit má jak turisty, tak Ostravany. V prodeji je od července na pokladnách a recepcích zapojených atraktivních míst. Umožní vstup do expozic Landek Parku, na věž Nové radnice, do prostorů Slezskoostravského hradu a do nejatraktivnějších míst Dolních Vítkovic.

Trasu se 4 Vstupenkou mohou zájemci zahájit například návštěvou Landek Parku v Ostravě - Petřkovicích. Areál s národní přírodní památkou Landek, sítí cyklostezek, kempem a největším hornickým muzeem v ČR nabízí autentické sfárání do dolu s průvodci - bývalými horníky a odhaluje zajímavosti těžby uhlí a také historii báňského záchranářství.

Z Landeku lze zamířit na vyhlídkovou věž Nové radnice, kde se příchozím nabízí jedinečný pohled na Ostravu. Tady lidé díky zasvěcenému výkladu zjistí i zajímavosti o Ostravě a radnici samotné. Věž je přístupná bezbariérově.

Procházka Ostravou pak může pokračovat od Nové radnice na Slezskoostravský hrad. Ten nabídne prohlídku areálu včetně návštěvy nového Muzea Jantarové stezky a Hedvábné cesty. Nádvoří a některé prostory hradu jsou bezbariérové, pouze vstup do hradní věže není vhodný pro osoby se sníženou pohyblivostí. Během zhruba hodinové prohlídky se návštěvníci mimo jiné dozvědí, kdy, jak a proč se hrad propadl o celých 16 metrů.

Od hradu se dá projít nebo dojet až do Dolních Vítkovic. Tady na návštěvníky čeká jedinečná, více než dvacetimetrová nástavba historické vysoké pece. Byla navržena uznávaným architektem Josefem Pleskotem a představuje jednu z výrazných ostravských dominant. Tyčí se do výšky bezmála 80 metrů a má tvar šroubovice (anglicky „bolt“), proto nese název Bolt Tower. Díky podobnosti jmen věž pokřtil atlet Usain Bolt. Na samém vrcholku věže zanechal svůj obří autogram. Komentovaná prohlídka Bolt Tower připomíná jedinečnou historií Dolních Vítkovic, výroby surového železa, těžby černého uhlí i pece a nástavby samotné.

Alternativou pro rodiny s dětmi je v areálu Dolních Vítkovic návštěva Velkého světa techniky. Oblíbené rodinné science centrum nabízí 14.000 čtverečních metrů interaktivní zábavy. Velký svět techniky vzdělává zábavnou formou všechny věkové skupiny. Zájemci zde najdou 4 stálé expozice a jednu dočasnou, v tuto chvíli motorkářskou Grad Prix.

Platnost nové ostravské 4 Vstupenky je 6 měsíců ode dne jejího zakoupení a po tuto dobu ji lze čerpat i průběžně. Vstupy jsou buď v hodnotě 489 korun pro jednotlivce, nebo 1 479 korun jako rodinné vstupné.