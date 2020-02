Jak postupovat, chce-li člověk požádat šéfa oddělení o zvýšení platu

Náš hrdina stojí přede dveřmi svého nadřízeného s rukou na klice. Chtěl by požádat o zvýšení platu… Co se mu honí hlavou? – Co když tam není? – Co když tam je? – Dokážu mu to říct? – Ale co řekne on mně? – Co když mají jeho děti spalničky? Existuje totiž určitá pravděpodobnost, že se na spalničky dá umřít… Nechci umřít! – Radši se schovám v kanceláři naproti a budu ho vyhlížet… – Ale v kanceláři naproti je paní Y a ta mě nemá ráda…