Pokud je Odcházení obrazem včerejška, je Revizor obrazem dneška.

Poslední úlomky pravdy a lásky zmizely v propadlišti dějin, konečně nastal klid na práci! Stačilo pár let a těmi prvními z nás se stali ti poslední, nejvýše žijí ti nejnižší a všem to, zdá se, vyhovuje. Dokud nepřijde kontrola! Nikomu se nedá věřit, tak jak z toho ven? No přeci jedině tak, jak jsme se do toho dostali – úplatky! Každý má svou cenu… A náš hrdina zaplatí cokoliv, prodá i vlastní dítě. Až příliš aktuální hra o tom, že konečně všichni máme to, co jsme chtěli. A co by kontrola odhalila u vás…?

Hru inscenujeme v unikátním propojení dvou dramat, kdy na Havlovo Odcházení (premiéra 14. listopadu 2019) tematicky přímo navazuje Gogolův Revizor. Jak to dopadlo s nadějným politikem Kleinem, který v Odcházení přebírá moc?