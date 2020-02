Zamilovaný sukničkář

Záletný americký velvyslanec Harry, řekne své ženě Lois, že odjíždí na víkend hrát golf. Lois naopak Harrymu oznámí, že bude na víkend v lázních a že jejich dcera Debbie odjíždí navštívit kamarádku. Harry se ovšem tajně vrací do prázdného domu, jelikož si naplánoval milostné dostaveníčko s přitažlivou sousedkou Marianne.

Je to dostaveníčko dosti pikantní, jelikož se chystají splnit si své sexuální fantazie: ona jako francouzská služka, on jako Tarzan. Debbie se vrací se svým přítelem Joem v domnění, že budou mít celý dům pro sebe. Ambasáda mezitím čelí hrozbě bombového útoku, a tak Harryho sekretářka Faye a kapitán South z americké námořní pěchoty přijíždějí do velvyslancovy rezidence vybudovat krizový štáb. Kapitán South nechá pozemek střežit jednotkou mariňáků, takže nikdo nemůže pryč. Harry zaslechne Debbie, jak si povídá s někým ve svém pokoji, a ptá se, kdo to je.

Po chvilce váhání Debbie dostane spásný nápad a prohlásí, že je to její kamarádka Josephine. Joe od té chvíle stráví notnou část hry v převlečení za děvče – do kterého se navíc náruživý Harry bláznivě zamiluje. Kapitán South má dojem, že je na stopě šílenému teroristovi, a nešikovná a lehce natvrdlá Faye málem způsobí zničení Velké Británie. Jak to dopadne? Oblíbený a zkušený autor frašek Michael Parker slibuje překvapivý konec a množství komediálních situací.