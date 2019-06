The Cure - Anniversary 1978-2018 Live in Hyde Park London

_The Cure zahrají v českých kinech 11. července 2019! / dechberoucí záznam jedinečného koncertu ke 40. výročí kapely



Velká Británie, 2019, 137 min, nevhodné do 12 let

Legendární The Cure, ikony světové hudby se zástupy oddaných fanoušků, jednoho červencového večera roku 2018 vystoupili na pódiu v londýnském Hyde Parku, aby oslavili neuvěřitelných 40 let na scéně. Režisér a dlouholetý spolupracovník kapely Tim Pope neopakovatelný večer zaznamenal a díky nejmodernějším technologiím z něj vytvořil dechberoucí zážitek i pro diváky v kinech po celém světě. Robert Smith a jeho spoluhráči Simon Gallup, Jason Cooper, Roger O'Donnell a Reeves Gabrels vzali fanoušky na magický výlet časem prostřednictvím nestárnoucích hitů jako Lovesong, Lullaby, Boys Don't Cry, Fascination Street nebo Friday I'm In Love.

režie: Tim Pope • anglická verze bez dialogů