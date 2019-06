„Některé věci, s nimiž se jako dospělí setkáváme, nás zdánlivě triviálními drobnostmi navracejí do mládí a jeho nadějí,“ napsal Galili po své návštěvě Kuby, kde se setkával s Pradovou hudbou a odkud čerpal inspiraci k vytvoření díla plného jiskřivé komediálnosti, vtipu, přirozené sexuality i půvabných absurdit.

Taneční inscenace All That Jazz, Rock, Blues je působivou fúzí hudebních stylů, v níž se uplatňují různorodé taneční techniky často spojené s akrobatickými prvky. Jednotlivé části inscenace nás zavedou do různých dob a míst, mnohdy exotických, a nikde nechybí dráždivost mimořádného smyslového zážitku příznačná pro živý moderní tanec.

V choreografii Johana Ingera Rain Dogs zazní charakteristický hlas Toma Waitse, jehož šansony a blues mají někdy až industriální zvuk. Ležérnost jazzu a drsný, melancholický hlas legendárního zpěváka vytváří na pozadí děje široký a emocemi nabitý hudební prostor.

„Písně Toma Waitse vypravují hmatatelné příběhy.