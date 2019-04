_slovenský horor podle bestselleru Jozefa Karika / podaří se odhalit pravdu o zmizelých lidech z pohoří Tribeč?



_atmosféru navíc umocní stylová ochutnávka tradičních slovenských dobrot - halušek a spišské borovičky / halušky připraví rodačka ze Spiše Janka Peterková a bude k dispozici i její originální recept, který zájemci obdrží při ochutnávce



Slovensko, 2019

thriller / horor / mysteriózní, 111 min, nevhodné do 12 let

Igor, nezaměstnaný vysokoškolák, se v rámci absolventské praxe dostane do pracovní čety, která vyklízí budovu bývalé psychiatrie. Zde náhodou objeví záznamy Waltera Fischera, jednoho z pacientů, který před sedmdesáti lety záhadně zmizel v pohoří Tribeč. Když se po dvou měsících stejně záhadně objevil, byl dezorientovaný, na celém těle měl nevysvětlitelná zranění a nedokázal popsat, co se mu stalo a kde poslední týdny strávil. Ač byl dlouhodobě hospitalizován, již nikdy se nezotavil. Když se Igor pustí do pátrání po podrobnostech Fischerova příběhu, zjistí, že tento případ vůbec nebyl ojedinělý. Záznamy o lidech, kteří se v Tribeči ztratili, sahají až daleko do minulosti. K mnoha z nich ale došlo relativně nedávno. Proto se Igor spolu se svou přítelkyní Miou, milovníkem konspiračních teorií Andrejem a tvrdým skeptikem Davidem vydává do tribečských lesů zjistit, jaká je pravda. Pátrání, které zpočátku působí jako nevinná zábava nesourodé skupinky, však končí tragicky…