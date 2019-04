Laco Déczi & Celula New York

Koncert trumpetisty, skladatele, kapelníka a amatérského malíře.

Ve stručnosti: trumpetista, skladatel a kapelní Laco Déczi se narodil v roce 1938 ve vesnici Bernolakovo (kousek od Bratislavy), na Slovensku. V šedesátých letech byl členem kapely S+HQ Karla Velebného. V sedmdesátých letech nahrál svoje sólové album Sentimental Trumpet se smyčcovými nástroji. Jako solista byl členem orchestru při nahrávání desky Jazz Goes To Beat Václava Zahradníka. Na konci roku 1967 založil vlastní soubor Jazz Celula a od začátku sedmdesátých let byl členem JOCRu – Jazzového orchestru Československého rozhlasu. Laco vystupoval ve Spojených státech s velkou řadou skvělých jazzových muzikantů, jako jsou Elvin Jones, Bill Watrous, Junior Cook, Dave Weckl, Sonny Costanzo a dalšími. V USA také od roku 1986 žije.