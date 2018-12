Kabát - Po čertech velký turné Ostrava

V roce 2019 oslaví Kabát 30.let, hrající ve stejné sestavě. Exklusivní turné v pěti městech je pojaté jako „nástupce” dvou realizovaných výročních koncertů z let 2009 a 2014 v Praze na Vypichu. Tento prostor zůstane zcela jistě nenapodobitelný…

Sama kapela k tomu říká: Vypich pro nás byl, a navždy zůstane, nezapomenutelným zážitkem. Fakt jsme si to užili, a byl to pro nás takový splněný sen. Když jsme jako kluci zírali na VHS kazetách na koncerty velkých světových kapel, chtěli to zažít také. Nicméně… Vypich má své přednosti, ale i své nevýhody. Prostor pro fanoušky je velmi úzký, a tak se při počtu lidí, kteří tam byli, musí nesmyslně natáhnout do dálky. Zároveň chápeme, že ne každý si může zařídit volno zrovna na ten jeden vybraný termín.

Na co se můžete těšit:

Zazní největší hity kapely, které Kabát složil a vydal za celou dobu své existence. Jak je u Kabátu zvykem, připravte se na monstrózní propracovanou show, a nekompromisní zvuk!