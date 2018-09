Mig 21 v Ostravě

Vážení fandové, jako každoročně přivážíme skvělý koncert chlapecké, taneční a striptérské skupiny MIG 21 z Prahy 5 Smíchova. Pro velký úspěch se uskuteční 2 koncerty v rámci nového TOUR HURRRÁÁÁ!. První v pátek 26. října od 20 hodin a druhý v sobotu 27. října od 20 hodin. Oba v RnR Garage v Ostravě-Martinově. Vstup do sálu bude zpřístupněn od 19 hodin.Vstupenky NA STÁNÍ za 390,- Kč a SEZENÍ VIP BALKÓN za 590,- Kč lze již zakoupit ON LINE na našem webu nebo v recepci našeho Retro hotelu Garage v Martinově. Prodej bude probíhat od PONDĚLÍ DO PÁTKU 12 - 20 hodin! Prodej o víkendu bude probíhat pouze na objednávku na čísle 725524700.. Po skončení koncertů pokračujeme After party a Woodmanotékou až do rána!!!

Jako NOVINKU Vám nabízíme vstupenky včetně ubytování se snídaní v našem nově otevřeném Retro hotelu Garage, který je součástí areálu. Vstupenka na SEZENÍ VIP BALKÓN s ubytováním pro jednoho je za 1690,- Kč, pro dva za 2890,- Kč. Vstupenka na STÁNÍ s ubytováním pro jednoho je za 1490,- Kč, pro dva za 2480,- Kč.

Těšíme se na Vás

Váš klub.