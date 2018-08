Philippe Kayumba / A LOOK / Zápisník z Francie a Německa

Kayumba se narodil v Kinshase, v hlavním městě tehdejšího Zairu, dnešní Demokratické republiky Kongo. Dětství strávil v Kalemii v provincii Shaba. Jeho rodinný dům nabízí nádherný výhled na jezero Tanganika a jeho velkolepou krajinu, která v něm probudila uměleckou vnímavost a upevnila lásku ke svobodě; inspirovala jej k jedinečným touhám a dodávala mu sílu k dosažení jeho snů. Na závěr otcovy vojenské služby v roce 1991 se celá rodina opět vrátila do Kinshasy, kde se dál věnoval studiu vizuálního umění.



Od roku 2006 se introspektivně věnoval akčnímu umění nazývanému performance art, videu, fotografii a pracoval jako profesionální malíř, sochař a kaligraf. To mu umožňovalo vyjadřovat se tvůrčím a komplexním způsobem a vytvářet současná a pozoruhodně rozmanitá abstraktní výtvarná díla. V roce 2007 odešel do jihoafrického Kapského Města, o tři roky později přesídlil do Paříže a v roce 2013 do Frankfurtu nad Mohanem.



O sobě prohlašuje: „Nepokládám se za afrického umělce, ale prostě za umělce. Vyjadřuji se svou osobností, ale nezapomínán na svůj původ.“



„Využívám umění jako nástroje k ovlivnění lidí, aby si uvědomili své vlastní duchovno. Nevytvářím umělecké dílo jako nový objekt, který bude pouze vystaven bez bližšího záměru. Ztotožňuji se s názorem Kandinského, který kdysi napsal, že „umění má sloužit duchovnímu pohledu na život“, že „umění je síla plná záměrů a mělo by sloužit rozvoji a zdokonalení lidské duše“.



Neovlivňuje mě pouze africký způsob života, ale od roku 2006 se věnuji novému uměleckému směru, který je nazýván sangismus, což doslova znamená MIX. Akademická umělecká pravidla nevnímám pro sebe za závazná a bez rozpaků využívám nejrůznější současné postupy a rozmanité techniky. Ve svých pracích hovořím o událostech, které jsem ve svém životě prožil, nebo o věcech, kterých jsem byl svědkem. Mnoho času věnuji hledání, jakou cestou pokračovat ve své tvorbě a jak dál ji rozvíjet.“



V současnosti ale žije a pracuje v Paříži a ve Frankfurtu nad Mohanem.



Kurátory výstavy jsou Tadeáš Goryczka a Jaroslav Němec z Kabinetu architektury.



Vernisáž a slavnostní setkání s autorem se uskuteční 4. září 2018 v 17.00 hodin.