Ostravská muzejní noc - Výstavní síň Sokolská

V sobotu 9. června už podesáté propojíme naše město kulturním festivalem Ostravská muzejní noc. Kulaté výročí slavnostně zahájíme v 17.30 na Prokešově náměstí před budovou Nové radnice pouštěním balonků v barvě trikolory. Festival se totiž letos ponese v duchu 100 let republiky.

Až do pozdních nočních hodin vám své dveře otevře 36 ostravských institucí a organizací, které se věnují kultuře nebo vzdělávání. Připravený je nabitý program plný zábavy i dobrodružství. Těšíme se na vás s otevřenou náručí v muzeích, galeriích, knihovnách, školách, technických památkách, kavárnách, klubech, radnicích, cirkuse i centru se speciálním zaměřením.

Připojte se k nám, využít můžete autobusy muzejních linek zdarma. A nezapomeňte, vstupné se ten večer neplatí.

Výstavní síň Sokolská 26

16.00–23.00

Volný vstup do expozic

JIŘÍ VALENTA (1936–1991)

Jiří Valenta byl jedním z důležitých představitelů radikálního proudu české strukturální abstrakce šedesátých let (spolu například s Janem Koblasou, Alešem Veselým či Zbyškem Sionem). Vycházel z polarizace roviny existenciální (manifestované přímými zásahy do reliéfu amorfní hmoty) a transcendentální (zpřítomňované organizací základních geometrických obrazců a vnitřním prosvětlováním). Po emigraci v roce 1968 se jeho dílo ještě více projasňuje a zduchovňuje volně navazujíce na české středověké mistry – Mistra Theodorika a Mistra Třeboňské oltáře.

17.00–18.00

Adolf Dudek

Zábavná, interaktivní show, při které se pobaví i dospělí. Vtipnou formou vás seznámíme se skutečným ilustrátorem dětských knih a jeho prací, od počáteční inspirace až po vznik celé knihy. Vyzkoušejte si, jak snadno se dá cokoli nakreslit, a to pouze prostřednictvím základních geometrických tvarů. Součástí show jsou soutěže a hlavně humor!

18.00–20.00

Malování na obličej

18.00–20.00

Výtvarné řádění na Sokolské

V rámci výstavy Jiřího Valenty budou v prostorách Výstavní síně Sokolská 26 připraveny zábavné výtvarné aktivity zaměřené na hru a radost z umění. Během Ostravské muzejní noci se přesvědčíte, že k vytvoření originálního díla nepotřebujete ani štětec ani špachtli. Využijete pouze vlastní kreativitu, papír a obyčejné předměty denní potřeby. Zváni jsou všichni talenti i antitalenti.

20.00–21.00

21.00–22.00

Workshop enkaustiky

Enkaustika neboli malování horkým voskem je technika pocházející z antického Řecka. Tento způsob tvorby je pro svou jednoduchost stále oblíbenější. I naprostý laik může díky snadným postupům vykouzlit nádherné krajinné i abstraktní motivy. Každý účastník si odnese vlastní obraz na sololitové

destičce a další práce na křídovém papíře.

Nutná rezervace předem na www.ostravskamuzejninoc.cz