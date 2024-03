Křižanské léto 2024 - Nohy vzhůru!

Bláznivá komedie s kriminální zápletkou.

Mandy a Tania, dvě krásné tanečnice z nočního klubu v londýnském Soho, se dostaly do svízelné situace. Co se stane, až se nesmlouvavý majitel klubu Velký Mack dozví, že Mandy má aférku s Gerrym a Tania zase s Terrym a pošle na ně své kumpány? A co se stane, až se dozví, že nejde jenom o aférky jeho tanečnic, ale také o velké peníze?

Délka představení 2 hodiny s přestávkou