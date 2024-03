Ojedinělý orientační závod Dogaining poprvé v Česku!

Zúčastněte se prvního ročníku unikátního orientačního závodu Dogaining. Závod se poběží 13. dubna a odstartuje z Løype Hubu ve Smržovce v prostředí Jizerských hor. Jedná se o směsici canisrossu, dogtrekingu a klasického orientačního závodu, která slibuje vzrušující zážitek pro všechny začátečníky i pokročilé sportovce a jejich aktivní čtyřnožce. Přihlásit se můžete tady: https://behejsepsem.cz/terminovka/event-detail/2542

Dogaining vychází z Roganinigu – orientačního běhu v přírodním terénu, který vznikl v Austrálii. Jedná se o týmový sport, kde mají závodníci stanovený časový limit pro zdolání trasy, ale není předem dané pořadí kontrol. Kontroly jsou navíc různě obodované podle obtížnosti jejich dosažení. Bude tak pouze na vás, jakou strategii zvolíte, jakou trasou se vydáte a jak obtížná vaše cesta k získání co největšího počtu bodů. Navíc je Dogaining ozvláštněn trávením společného času s Vaším chlupáčem.

Jak to celé funguje? Můžete si podle své kondice vybrat ze dvou kategorií – trasu na dvě nebo čtyři hodiny. Pět minut před startem dostanete mapu s vyznačenými a různě obodovanými kontrolami a je čistě na vás, jakou zvolíte trasu tak, abyste posbírali co nejvíce bodů a stihli se v co nejpřesnějším čase dostat do cíle. Stejně tak je na vás, zda poběžíte nebo půjdete. Záleží na kondici vašeho týmu a psa podle toho, co máte společně natrénováno. Když časový limit nestihnete a vrátíte se později, tak se vám za každou minutu strhávají body. Samotné kontroly jsou pak lampiony s kleštěmi. Vy si kontroly po cestě odštípnete a v cíli se vám podle toho spočítají body. S sebou můžete mít kompas, ale telefon je zakázán. Vedle běhu se můžete těšit také na výhledy, pestrý profil trati a i na rozhledny

Na závod je vhodné se dobře vybavit. S tím ochotně pomůžou a poradí přímo pořadatelé, nebo se můžete inspirovat doporučeními na webu www.behejsepsem.cz.