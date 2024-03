Miroslav Táborský: Blázinec

Nečekané zvraty a konflikty jsou doprovázeny crazy situacemi jako z němého filmu. Výstupy často připomínají dramatiku absurdního divadla. Hra je inspirována mimo jiné motivy E. A. Poea, sugestivní scény strachu a hrůzy jsou protkány typickým Poeovským humorem a vytvářejí tak pro diváka velký jevištní zážitek.



V divadelní hře Jaroslava Gillara BLÁZINEC – grotesce, kde se vlády nad světem zmocní blázni z psychiatrického ústavu. „Mám tam jednu větu, na kterou se vždy těším: Dejte šílencům svět do ruky, a oni přestanou šílet,“ usmívá se Miroslav Táborský.



Groteska je pojatá jako one man show, ve které hraje 15 rolí, z nich 6 až 7 mluví v jednu chvíli na scéně. „Našli jsme klíč – každou postavu zastupuje některá rekvizita. Je to takový tělocvik, ale i duševní očista,“ přibližuje herec.





