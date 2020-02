T-Mobile Olympijský běh - Vratislavice nad Nisou

Místo startu a prezence: v Zámeckém parku ve Vratislavicích nad Nisou Start hlavního závodu: 18:00 (závod bude odstartován z éteru Českého rozhlasu) Zázemí (šatny, WC, sprchy) budou k dispozici. Úschovna k dispozici NEbude. Parkovat bude možné v ulici U Tělocvičny a na louce za hasičskou zbrojnicí. PROGRAM 15:30 - 16:45 výdej startovních balíčků pro účastníky dětských závodů 16:00 - 17:45 výdej startovních balíčků pro účastníky hlavního závodu 17:00 start běhu na 200 m (děti do 4 let) 17:05 start běhu na 400 m (děti do 6 let) 17:10 start běhu na 500 m (děti do 8 let) 17:20 start běhu na 750 m (děti do 10 let) 17:35 start běhu na 1000 m (děti do 15 let) 18:00 start hlavního běhu Vyhlášení výsledků a předání medailí bude ihned po doběhu posledního běžce z každého běhu.