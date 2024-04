T-Mobile Olympijský běh 2024

Již třetí ročník T-Mobile Olympijského běhu v Čelákovicích! Kompletní zázemí závodu včetně startu a cíle máme přichystané na atletickém oválu městského stadionu. Opět se můžeš těšit na dvě trasy pro dospělé! Proběhneš se proti proudu Labe až k železničnímu mostu, kde si užiješ výhled na řeku. Pětikilometrová trasa se hned stáčí zpět po proudu řeky. Desetikilometrová trasa od železničního mostu pokračuje přes louky až na dohled kapli sv. Václava, kde tě čeká rychlý kilometr po panelové cestě směrem na Káraný. Následně se lesními cestami vrací k betonové lávce ověnčené mnoha technickými oceněními, kde se spojí s pěti kilometrovou trasou. Za ní trasa uhýbá do aleje podél náhonu k mlýnu a hned za ní tě čeká proběhnutí nádvořím Městského muzea v Čelákovicích, které sídlí v tvrzi, jejíž kořeny sahají do roku 1300 a nakonec cesta zpět na atletický ovál. Celá trasa je po rovině a nasbíráš pouze pár výškových metrů. Kromě dvou tratí pro dospělé máme připraveny vzdálenosti i pro děti všech věkových kategorií. Tratě 200 m a 400 m na oválu, pro nejstarší 1 500 m, na kterých se podívají také do městského muzea.

T-Mobile Olympijský běh 2024 - už se těšíte? My velmi!. Vydejte se s námi na tuto trasu, užijte si radost z pohybu a podpořte svou účastí v závodě Českou olympijskou nadaci.