Scott Bradlee's Postmodern Jukebox

Americké uskupení hudebníků, které si říká Postmodern Jukebox, pod vedením zakladatele Scotta Bradleeho účinkuje od roku 2011 a jeho specializací je přetváření populárních hitů současnosti do jazzového či swingového stylu inspirovaného dvacátými lety minulého století. Od založení Postmodern Jukebox uplynulo již deset let a za tu dobu odehráli stovky vyprodaných koncertů na šesti kontinentech a jejich repertoár pokrývá to covery toho nejlepšího, co nabízí posledních dvacet let pop music. Ať už chcete Britney Spears, Guns N’ Roses nebo nejvíc hot objev současnosti Billie Eilish, repertoár PMJ je skutečně široký. Dostali se s ním například až do Good Morning America či na nejvyšší příčky Billboard chart. Nyní se podívají i na sever Čech na zámek Sychrov. Koncert se uskuteční v zámecké zahradě pod širým nebem.