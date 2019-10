Pondělí, 4. listopadu 2019 19:00

Přednáška s videoprojekcí

Čím to je, že jsou pro nás stále velkou inspirací i záhadou? Na přednášce pronikneme do tajemství řádu, jeho symbolů a do osudů výjimečných lidí. Objevíme snad i důvod, proč templáři a jejich ideál tak silně ovlivnili naše dějiny: Non nobis, Domine, non nobis, sed Nomini Tuo da gloriam.

Kde: Nová Akropolis, Jablonecká 16, Liberec

Vstupné: 90 Kč (studenti a důchodci 70 Kč)