IV. Dětská trasa - medvědí království

Zámek Zákupy je přes 20 let proslulý tradicí chovu medvěda brtníka v bývalém hradním příkopu, a tak jsme na rok 2019 v tomto duchu nově upravili dětskou trasu jako krátkou procházku po medvědím království. Prohlídka nás zavede do jídelny medvědího královského páru, ložnice či trůnního sálu. Prostřednictvím plyšových medvědů naaranžovaných jako medvědího krále, královnu či medvědího prince a princeznu se děti ve stručnosti dozvědí, jak probíhal život na letním královském zámku, jímž Zákupy skutečně byly až do roku 1918.

Vedle velkých plyšových medvědů jsou na trase vystaveny také historický nábytek, obrazy a porcelán včetně hraček z 19. a 20. století, nechybí ani dnes oblíbené retrohračky ze 70. a 80. let 20. století.

