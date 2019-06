Projekt Gilgameš: křest románu + koncert

Zveme na liberecký křest románu Štěpána Kučery Projekt Gilgameš, spojený s koncertem kytaristy Karla Pazdery. Štěpán Kučera (* 1985 Jablonec nad Nisou) je autorem sbírky povídek Tajná kronika Rychlých šípů... a jiné příběhy (Host, 2006), povídkové knihu Jidáš byl ufon... a jiné příběhy (Druhé město, 2016) a jeho texty vyšly v řadě sborníků, například v česko-německé čítance Naše krajina slov / Unsere Wortlandschaft (KAL, 2012) nebo v povídkové sbírce Miliónový časy: Povídky pro Adru (Argo, 2014).

Letos vydal svůj první román Projekt Gilgameš (Druhé město, 2019). Kniha se s nadsázkou dotýká smyslu vyprávění příběhů, lidského života i odvěké touhy po nesmrtelnosti. Žánr sci-fi se tu protíná s historickým, bájným vyprávěním. Hlavním hrdinou je převozník Uršanábi, lodivod z pradávného eposu, obdařený nesmrtelností namísto krále Gilgameše. Uršanábi proplouvá světovými moři do našich dnů, a dokonce i do blízké budoucnosti. Během svého putování potkává historické i literární postavy, například Kryštofa Kolumba či doktora Moreaua, a pokouší se vykonat pro lidstvo něco dobrého. Do jeho příběhu vstupuje rozhovor „robopsychologa“ se superinteligentním počítačem, jehož úkolem je najít smysl lidské existence. Superpočítač však nenabízí žádnou exaktní operaci, ale… vyprávění o převozníkovi Uršanábim. Karel Pazdera (*1978, Most) je kytarista, který prošel od 90. let mezi Mostem a Libercem mnoha kapelami i sólovými projekty. V současnosti hraje ve znovuvzkříšené liberecké Anabázi a nadějné formaci Duo Minimax, zároveň také vystupuje na literárních čteních Štěpána Kučery a básníka Julia Benka, jejichž texty zhudebňuje.