Cesta do Indie

Výstava návštěvníky seznamuje s výrobou skleněných náramků, tzv. banglí a dalších bižuterních výrobků, které se od konce 19. století dovážely v masivním měřítku do Britské Indie, a to až do vypuknutí druhé světové války.

Výstava představuje rozsáhlou kolekci výrobků pro indický trh ze sbírky muzea.