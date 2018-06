Cimbálka Ještěd na městských slavnostech ve Sloupu

Nádherná krajina, krásná obec, skvělá muzika. To vše můžete prožít v jeden den, když se zúčastníte velkých slavností v obci Sloup, kde budou 23.6.2018 slavit již 700 let od svého založení. V rámci slavností mimo jiné vystoupí i známá Cimbálka Ještěd. Tímto vás rádi zveme nejen na vystoupení cimbálovky, ale na celou akci, která je plánována od 10 do 22 hodiny večer.